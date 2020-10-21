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21:19   21 Октября 2020
Политика

Водная блокада Крыма ударит обратным эффектом по Херсонщине

Водная блокада Крыма ударит обратным эффектом по Херсонщине

Любые попытки России вынести на международные площадки вопрос геноцида жителей Крыма со стороны Украины путем перекрытия Северо-Крымского канала назвали «элементами гибридной войны». К таком мнению пришли участники международной конференции по водоснабжению полуострова, которая прошла в Херсонской облгосадминистрации.

Глава администрации Херсонщины Юрий Гусев заявил, что позиция по восстановлению водоснабжения с Украины в Крым неизменна. Функцию  Северо-Крымского канала смогут восстановить только после «деоккупации» полуострова. Так называемый «представитель президента Украины в АРК» Антон Кориневич подтвердил этот тезис.

Он также заявил, что Северо-Крымский канал принадлежит Киеву и международное право на него не распространяется.

«Пока территория полуострова является оккупированной, мы считаем нецелесообразным и невозможным говорить о восстановлении водоснабжения. Эта конференция подтверждает консолидированную позицию госорганов по указанному вопросу. Никакие факторы, кроме деоккупации, не должны на это повлиять», — заявил Кориневич.

Водная блокада Крыма ударит обратным эффектом по Херсонщине

Первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джепарова назвала инициативы вынести данный вопрос на международные площадки «элементами гибридной войны» со стороны «страны-оккупанта».

«В течение этого года РФ сосредоточила все усилия на восстановлении водоснабжения с материковой частью Украины. Этот вопрос оккупанты выносят на всевозможные международные площадки, инициируют соответствующие обращения. Все это — элементы гибридной войны», – заявила киевская чиновница.

В то же время участники конференции решили, что такая позиция Киева нацелена на привлечение внимания к проблеме. Некоторые призвали актуализировать вопрос водоснабжения в Крым и вопросы, связанные с «оккупацией полуострова».

Директор коммуникации и информполитики «Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины» Юлия Лапутина и вовсе заявила о «милитаризации и активном переселении на полуостров российских граждан».

Комментируя данное решение порталу «ПолитНавигатор», экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что все действия киевские власти координируют с Соединенными Штатами, и там же принимаются решения по воде.

«Я знал, что на этом совещании решался вопрос в угоду американцам, в угоду европейским партнерам – не давать воду на территорию Крыма, то есть, РФ. Я считаю это решение преступным, и они попадают под военный трибунал как военные преступники. Это самый настоящий геноцид и беспредел.

Водная блокада Крыма ударит обратным эффектом по Херсонщине

При этом, по его словам, такое решение свидетельствует о том, что интересы самой Херсонской области никто учитывать не собирается, а вода будет использоваться как средство политического давления на Крым.

«Это похоже – как "назло бабушке отморожу уши". От того, что страдает Херсон и херсонцы, и фермеры, и от того, что нет дополнительной доходной части от воды, они за это не думают, им наплевать. Есть политическое решение, которое принял, к сожалению, и тот же самый [президент Украины Владимир] Зеленский. Я думаю, эта коварная и злобная игра будет продолжаться и дальше. Чиновники, которые принимают такие решения, для меня – те же самые убийцы, их место в тюрьме.», — резюмировал бывший депутат.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина отказалась от переговоров с Россией по вопросам обеспечения Крыма водой.

 

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#украина #крым #херсон #вода

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