Любые попытки России вынести на международные площадки вопрос геноцида жителей Крыма со стороны Украины путем перекрытия Северо-Крымского канала назвали «элементами гибридной войны»

Любые попытки России вынести на международные площадки вопрос геноцида жителей Крыма со стороны Украины путем перекрытия Северо-Крымского канала назвали «элементами гибридной войны». К таком мнению пришли участники международной конференции по водоснабжению полуострова, которая прошла в Херсонской облгосадминистрации.

Глава администрации Херсонщины Юрий Гусев заявил, что позиция по восстановлению водоснабжения с Украины в Крым неизменна. Функцию Северо-Крымского канала смогут восстановить только после «деоккупации» полуострова. Так называемый «представитель президента Украины в АРК» Антон Кориневич подтвердил этот тезис.

Он также заявил, что Северо-Крымский канал принадлежит Киеву и международное право на него не распространяется.

«Пока территория полуострова является оккупированной, мы считаем нецелесообразным и невозможным говорить о восстановлении водоснабжения. Эта конференция подтверждает консолидированную позицию госорганов по указанному вопросу. Никакие факторы, кроме деоккупации, не должны на это повлиять», — заявил Кориневич.

Первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джепарова назвала инициативы вынести данный вопрос на международные площадки «элементами гибридной войны» со стороны «страны-оккупанта».

«В течение этого года РФ сосредоточила все усилия на восстановлении водоснабжения с материковой частью Украины. Этот вопрос оккупанты выносят на всевозможные международные площадки, инициируют соответствующие обращения. Все это — элементы гибридной войны», – заявила киевская чиновница.

В то же время участники конференции решили, что такая позиция Киева нацелена на привлечение внимания к проблеме. Некоторые призвали актуализировать вопрос водоснабжения в Крым и вопросы, связанные с «оккупацией полуострова».

Директор коммуникации и информполитики «Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины» Юлия Лапутина и вовсе заявила о «милитаризации и активном переселении на полуостров российских граждан».

Комментируя данное решение порталу «ПолитНавигатор», экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что все действия киевские власти координируют с Соединенными Штатами, и там же принимаются решения по воде.

«Я знал, что на этом совещании решался вопрос в угоду американцам, в угоду европейским партнерам – не давать воду на территорию Крыма, то есть, РФ. Я считаю это решение преступным, и они попадают под военный трибунал как военные преступники. Это самый настоящий геноцид и беспредел.

При этом, по его словам, такое решение свидетельствует о том, что интересы самой Херсонской области никто учитывать не собирается, а вода будет использоваться как средство политического давления на Крым.

«Это похоже – как "назло бабушке отморожу уши". От того, что страдает Херсон и херсонцы, и фермеры, и от того, что нет дополнительной доходной части от воды, они за это не думают, им наплевать. Есть политическое решение, которое принял, к сожалению, и тот же самый [президент Украины Владимир] Зеленский. Я думаю, эта коварная и злобная игра будет продолжаться и дальше. Чиновники, которые принимают такие решения, для меня – те же самые убийцы, их место в тюрьме.», — резюмировал бывший депутат.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина отказалась от переговоров с Россией по вопросам обеспечения Крыма водой.