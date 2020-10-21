Жириновский обезопасил себя от заражения COVID-19 в Госдуме РФ

Глава ЛДПР Владимир Жириновский повесил объявление на входе в свою приемную в Государственной думе. Оно запрещает входить в помещение тем, кто не сделал прививку от коронавируса. Соответствующая публикация появилась в его Telegram.

Глава ЛДПР Владимир Жириновский повесил объявление на входе в свою приемную в Государственной думе. Оно запрещает входить в помещение тем, кто не сделал прививку от коронавируса. Соответствующая публикация появилась в его Telegram.

Жириновский поделился с подписчиками фотографией со входа в приемную. Он продемонстрировал размещенные на двери объявления, которые содержат настоятельные рекомендации для посещения приемной лидера ЛДПР.

"Без прививки от коронавируса не входить!", — говорится в тексте.

Другое объявление запрещает вход в приемную гражданам "с температурой и недомоганием". Второе уведомление требует отказаться от "рукопожатий, подарков, объятий и поцелуев".