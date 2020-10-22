Член ЦИК Булаев сравнивает коллег с пожарными и пророчит «особый» год

Заместитель председателя Центризбиркома России намекнул корреспонденту «Политики Сегодня», что депутатов VIII созыва Госдумы россияне будут выбирать несколько дней.

На прошедшем 272-ом заседании Центризбиркома Николай Булаев напомнил коллегам, что выборы депутатов Государственной Думы VIII созыва требуют всесторонней подготовки организаторов, а обучение членов участковых и территориальных комиссий должно начинаться уже сейчас.

При этом в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» заместитель председателя ЦИК подчеркнул, что избирательный механизм страны работает без перебоев, ведь голосование в том или ином субъекте Российской Федерации проходит каждое воскресенье.

«Избирательная система, как пожарная команда, всегда готова», — отметил Булаев.

Политический деятель назвал 2020 год «непростым», памятуя о беспрецедентной процедуре проведения Всероссийского голосования по поправкам к Конституции и апробированном многодневном формате волеизъявления граждан. Грядущий же 2021 год Николай Булаев нарек «особым», не исключив, что выборы в Государственную Думу также пройдут в течение трех дней.

«Такая возможность законом предусмотрена, время покажет», — сказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии.

Сам госдеятель считает, что граждане России положительно отнеслись к нововведению, и допускает, что депутатов в нижнюю палату парламента соотечественникам будет удобнее выбирать на протяжении нескольких дней.

«Не все политики к этому привыкли, а избиратели этот формат голосования поддерживают», — заявил спикер.

В интервью «Политике Сегодня» Булаев сделал акцент на том, что объем финансирования избирательных комиссий на 2021 год уже увеличен с учетом оплаты труда граждан в рамках возможного трехдневного голосования.

Еще одним новшеством текущего года стало применение электронного голосования в ряде регионов. Другой свежий проект в избирательном процессе — электронный сбор подписей через портал «Госуслуги» — коснулся деятельности кандидатов в депутаты.

«Этот эксперимент прошел в трех регионах: Пермском крае, Челябинской области и Чувашской Республике. Опыт был признан успешным и перспективным», — резюмировал Николай Булаев на заседании ЦИК.

Порталом заинтересовались и другие федеральные органы. В начале недели Минюст совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Центризбиркомом и Ростелекомом предложили использовать «Госуслуги» для тайного голосования делегатов партийных съездов.

Такая идея перевода политиков на удаленку принадлежит членам «Партии Роста», изъявившим желание собираться онлайн в минувшем апреле. Инициатива была продиктована сложной эпидемиологической ситуацией и запретом на массовые мероприятия.