20:32 21 Октября 2020Происшествия
Более 140 человек найдены погибшими за полгода в Петербурге
Волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" рассказали, что за последние полгода свыше 140 человек найдены в Санкт-Петербурге погибшими, передают "Невские новости".
Волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" рассказали, что за последние полгода свыше 140 человек найдены в Санкт-Петербурге погибшими, передают "Невские новости".
Уникальную статистику обнародовала пресс-служба "Лиза Алерт". Согласно опубликованным данным, с начала этого года на поиск без вести пропавших поступило 2158 заявок, сообщают "Невские новости".
"Чаще всего люди теряются в природной среде. Основные причины – излишняя самоуверенность", — заявили поисковики.
Помимо прямого поиска спасатели нередко искали родных и близких найденного или дезориентированного человека. Волонтеры не прекращают искать пропавших без вести спустя длительное время, но подход к поиску изменяется.