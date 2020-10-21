Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
20:32   21 Октября 2020
Происшествия

Более 140 человек найдены погибшими за полгода в Петербурге

Более 140 человек найдены погибшими за полгода в Петербурге

Волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" рассказали, что за последние полгода свыше 140 человек найдены в Санкт-Петербурге погибшими, передают "Невские новости".

Уникальную статистику обнародовала пресс-служба "Лиза Алерт". Согласно опубликованным данным, с начала этого года на поиск без вести пропавших поступило 2158 заявок, сообщают "Невские новости".

"Чаще всего люди теряются в природной среде. Основные причины – излишняя самоуверенность", — заявили поисковики.

Помимо прямого поиска спасатели нередко искали родных и близких найденного или дезориентированного человека. Волонтеры не прекращают искать пропавших без вести спустя длительное время, но подход к поиску изменяется.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#поиск #смерть #статистика

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров