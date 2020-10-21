Более 140 человек найдены погибшими за полгода в Петербурге

Волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" рассказали, что за последние полгода свыше 140 человек найдены в Санкт-Петербурге погибшими, передают "Невские новости".

Волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" рассказали, что за последние полгода свыше 140 человек найдены в Санкт-Петербурге погибшими, передают "Невские новости".

Уникальную статистику обнародовала пресс-служба "Лиза Алерт". Согласно опубликованным данным, с начала этого года на поиск без вести пропавших поступило 2158 заявок, сообщают "Невские новости".

"Чаще всего люди теряются в природной среде. Основные причины – излишняя самоуверенность", — заявили поисковики.

Помимо прямого поиска спасатели нередко искали родных и близких найденного или дезориентированного человека. Волонтеры не прекращают искать пропавших без вести спустя длительное время, но подход к поиску изменяется.