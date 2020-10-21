«Слуги народа» вляпались в перепалку с «Нацкорпусом» на Донбассе

Депутаты Верховной рады Украины от правящей партии «Слуга народа» накануне местных выборов отправились в Донбасс — на подконтрольную Киеву территорию.

Депутаты Верховной рады Украины от правящей партии «Слуга народа» накануне местных выборов отправились в Донбасс — на подконтрольную Киеву территорию. Народные избранники исполняют обещание, которое дал президент страны Владимир Зеленский во время посланию правительству 20 октября.

Находиться в Донбассе парламентарии планируют в течение двух дней. Для того, чтобы в полной мере почувствовать обстановку в прифронтовой зоне, депутаты в Константиновке разделились на небольшие группы по 10-12 человек. Такими составами они поехали по военным бригадам ВСУ на места дислокации, где планируют переночевать.

По замыслу организаторов, группы должны быть «растянуты по всей линии фронта», чтобы охватить и Донецкую, и Луганскую области.

Как пишут украинские СМИ, организованного выезда нет. Кто-то добирается на автомобиле, кто-то на поезде. Всего в поездку отправились около 120 нардепов Рады. Часть не поехала в Донбасс по состоянию здоровья — болеют или недавно переболели коронавирусом, другие заняты на выборах.

Идея подобного тура возникла после того как «Слуги народа» начали проваливать законы по Донбассу, ссылаясь на то, что не знают, «что там и как». Тогда президент Украины решил отправить их туда для ознакомления с ситуацией.

Часть нардепов сразу же на месте ждало первое испытание. Так, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, прибыв 21 октября на вокзал Константиновки Донецкой области уже вступил в перепалку с группой из десятков националистов — представителей группировки «Нацкорпус». Они начали «предъявлять депутатам» за визит в Донбасс.

По данным телеграм-канала Klymenko Time, дискуссия со стороны «активистов» традиционно велась велась на повышенных тонах. Не исключалось, что Арахамию просто-напросто изобьют, как это ранее произошло с Сергеем Сивохо.

Националисты спрашивали — почему депутаты хотят сократить число военных на линии разграничения, почему солдатам ВСУ запрещено «отвечать» на обстрелы? И главное — почему украинских солдат, которые подрываются на минах, не включают в число боевых потерь?

«.Понятно, что это потери военные. Но и правда не боевые. Потому что боев нет, а мины лежат в земле годами», — пишет ресурс.

Арахамия и его коллеги держались достойно, объясняли все «на пальцах». Глава фракции назвал националиста «жертвой медиа», на что тот назвал поездку «слуг» на Донбасс «пиаром перед местными выборами».

«Пожалуй, это тот редкий случай, когда с мнением "нациков" можно согласиться», — пишет издание Eadaily.

Далее депутатов, многие из которых выглядели слегка напуганными после беседы с радикалами, рассадили по минивэнам, военным броневикам и отправили в военные части.