46-летняя Порошина в образе Мэрилин Монро восхитила фанатов

Известная российская актриса показала в своем Instagram свежее фото с новой прической и удивила поклонников. По мнению пользователей Сети, знаменитость очень похожа на Мэрилин Монро.

Известная российская актриса показала в своем Instagram свежее фото с новой прической и удивила поклонников. По мнению пользователей Сети, знаменитость очень похожа на Мэрилин Монро.

Многодетная мать, актриса Мария Порошина показала поклонникам новый образ и навела фурор в Сети. На опубликованном снимке фотограф запечатлел актрису крупным планов, которая гуляла по улице в теплой водолазке и стильном пальто. Волосы Порошиной уложены так, что внешне она напоминает образ Мэрилин Монро.

Мария Порошина вообще никак не стала подписывать новый кадр. Судя по эмоциям на лице актрисы, ей понравилась прогулка. Она выглядит абсолютно счастливой.

"Здесь Вы поразительно похожи на Мэрилин Монро — даже разрезом глаз"; "Глядя на нее мне одной кажется, что это русская Мэрилин?"; "Господи, да какая же вы восхитительная!"; "Мария, вы просто сногсшибательно выглядит. Всегда восхищалась и буду восхищаться вами", — пишут поклонники Марии Порошиной под ее постом в популярной соцсети.

За несколько часов новый снимок знаменитости собрал почти 15 тысяч лайков и около 150 комментариев, среди которых вообще нет негативных сообщений. Мария Порошина пока никак не стала реагировать на комплименты фолловеров.