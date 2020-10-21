Британская разведка сломала у Зеленского «волю к сопротивлению»

Перед украинским президентом Владимиром Зеленским, во время его недавней встречи в Лондоне с главой разведслужбы MI-6, видимо, выложили «чемодан компромата». Именно этим можно объяснить его сговорчивость и согласие выполнять все требования Запада.

Перед украинским президентом Владимиром Зеленским, во время его недавней встречи в Лондоне с главой разведслужбы MI-6, видимо, выложили «чемодан компромата». Именно этим можно объяснить его сговорчивость и согласие выполнять все требования Запада.

Такое мнение в своем блоге изложил бывший заместитель генпрокурора Украины, народный депутат Ренат Кузьмин.

Ранее, по его словам, британская разведка уже успешно опробовала подобное давление на предыдущих президентах Украины, точно также сломив их волю и заставив исполнять свою волю.

«Когда один влиятельный европейский чиновник положил перед Кучмой документы о его зарубежных счетах, счетах его родственников, их зарубежном имуществе и прокомментировал возможные последствия от их обнародования и международного расследования, тот отказался от какой-либо борьбы за власть и тупо сдал страну Ющенко», — напомнил депутат Верховной рады.

То же самое, по его словам, западные спецслужбы в свое время проделали и с Виктором Януковичем, который не сопротивляясь сдал власть в стране Петру Порошенко.

Теперь же похоже настала очередь Зеленского, рассуждает Ренат Кузьмин. Что украинский президент делал в кабинете главы британской разведки? Чем его там могли шантажировать? И на что Зеленский мог согласиться в ходе этого допроса?

«Мог ли всемогущий шеф МИ-6 положить перед Зеленским схемы его финансовых операций, список его иностранного имущества, или, к примеру, доказательства вывода похищенных приватовских миллионов через контролируемые Зеленским иностранные счета? И снабдить это все соответствующими комментариями, как в случае с Кучмой или с Януковичем?», — задается вопросом Кузьмин.

Такие вопросы, по его словам, возникают в связи с тем, что украинские президенты именно после подобных встреч с иностранными чиновниками обычно «резко теряют волю к сопротивлению». При этом в стране стремительно меняется курс внешней политики.

В заключение депутат задает вопрос, почему судьба целой страны, судьба всего народа зависит от того завербовала ли иностранная разведка главу государства или он устоял? Согласился ли президент работал на спецслужбу другого государства или нет?

«Да и вообще, почему наша с вами судьба должна зависеть от одного человека, чаще всего не самого умного и талантливого? И не пора ли Украине стать полноценной парламентской республикой без такого рудимента, как пост президента?», — подчеркивает Ренат Кузьмин.

Напомним, ранее глава Киевского Центра конфликтологии Михаил Погребинский также высказал предположение, что встреча украинского президента Владимира Зеленского с главой британской разведки была организована именно для того, чтобы продемонстрировать ему собранный на него компромат, и напомнить о необходимости слушаться указаний западных партнеров.