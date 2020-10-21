19:56 21 Октября 2020Политика
Лисовец понадеялся на скорое разрешение ситуации в Карабахе
Ситуацию в Нагорном Карабахе необходимо скорее урегулировать, потому что речь идет "не о границах, а о людях", заявил эксперт моды Владислав Лисовец, который родился и вырос в столице Азербайджана. Об этом сообщает NEWS.ru.
Ситуацию в Нагорном Карабахе необходимо скорее урегулировать, потому что речь идет "не о границах, а о людях", заявил эксперт моды Владислав Лисовец, который родился и вырос в столице Азербайджана. Об этом сообщает NEWS.ru.
Лисовец опасается, что ситуация в Карабахе затянется надолго, пишет NEWS.ru. Эксперт моды высказал пожелание, чтобы вопрос между Арменией и Азербайджаном мирно разрешился.
Необходимо, чтобы ситуация была урегулирована с минимальными человеческими потерями. Он подчеркнул, что не хочет никого делить на национальности.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в конце сентября. Россия призывает стороны к прекращению огня и мирным переговорам.