В России стали чаще пользоваться кремацией на фоне пандемии

Президент Ассоциации крематориев России Алексей Сулоев объяснил рост популярности кремационных услуг рекомендацией Роспотребнадзора и дешевизной услуги.

Президент Ассоциации крематориев России Алексей Сулоев заявил, что в пандемию коронавирусной инфекции россияне в три раза чаще стали пользоваться услугами кремации. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции на тему «Похоронный бизнес. Почему так дорого умирать?», проводимой Медиагруппой «Патриот» в среду, 21 октября.

Пандемия коронавируса повлияла на предпочтения москвичей по видам погребения. Число кремаций выросло более, чем на треть, рассказал РБК глава ГБУ «Ритуал» - главного оператора похорон и кладбищ в столицеhttps://t.co/zoJowNpVK5 — РБК (@ru_rbc) October 7, 2020

С одной стороны, на рост популярности кремационных услуг повлияла рекомендация Роспотребнадзора. Ведомство на основе правил Всемирной организации здравоохранения советовало кремацию, хотя и не исключали захоронение.

«Если о цифрах, то по крупным городам: Архангельску, Санкт-Петербургу, Новосибирску — минимум рост составил 20%, в Москве — на 30%. В целом кремация составила более 70% от всех умерших», — рассказывает эксперт.

По мнению президента Ассоциации Сулоева, влияние также оказали финансовые проблемы граждан из-за COVID-19.

«У людей меньше денег становится, а кремация намного дешевле, чем похороны в землю. Раньше кремация была от трех до десяти процентов [от общего числа умерших — прим. ред.], а сейчас в два-три раза больше. Тенденция будет сохраняться. Экономия здесь происходит», — не сомневается Сулоев.

На вопрос о том, какие страхи одолевают людей относительно кремационных услуг, гость онлайн-эфира подчеркнул, что большая часть сводится к религии. Однако, некоторые верования начинают постепенно менять свое отношение, заявляет эксперт.

«В Русской православной церкви к этому делу относятся нейтрально. Я с патриархами общался. Они не поощряют это, но и не запрещают», — делится участник пресс-конференции.

Впрочем, Сулоев призвал доверять кремационному бизнесу. По его словам, крематории работают по другому принципу, нежели кладбища, и более доступны:

«Очень развит цифровой маркетинг. Любой агент через мобильное приложение может заказать кремацию. Не нужны очереди. Также можно заказать транспорт и аренду зала через центральную диспетчерскую службу».

Ранее президент Ассоциации крематориев страны в студии «Патриота» назвал основные проблемы российского похоронного бизнеса. Он подчеркнул, что необходимо дополнить федеральный закон о похоронном деле, а также назначить ответственного чиновника.

На 2020 год в государстве зарегистрировано 27 действующих крематориев в 23 городах. Среди них 17 считаются частными.