Глава Союза похоронных организаций выступил за госрегулирование отрасли

Отсутствие государственного регулирования и внятного законодательства в сфере ритуальных услуг мешает декриминализировать похоронный бизнес в России, заявил президент Союза похоронных организаций и крематориев РФ Павел Кодыш.

Отсутствие государственного регулирования и внятного законодательства в сфере ритуальных услуг мешает декриминализировать похоронный бизнес в России, заявил президент Союза похоронных организаций и крематориев РФ Павел Кодыш. В онлайн эфире Медиагруппы «Патриот» он призвал ввести федеральный орган, который регулировал бы эту отрасль.

«Есть закон N8-ФЗ, от 1996 года. Он устарел, мы тогда жили совсем в другом обществе. Сейчас люди вышли на уровень самоорганизации. Государственное регулирование отсутствует полостью. А оно необходимо. Сегодня отсутствует федеральный орган, который регулировал бы похоронную отрасль. Раньше этим занималось Министерство строительства и ЖКХ, но потом похоронное дело оттуда убрали. Мы остались федерального органа управления. Хорошо, что министр [Владимир] Якушев хорошо к нам относится и помогает. Но нужно работать в юридической области.», — заявил Кодыш.

Похоронную отрасль нужно координировать, необходимо также сделать разграничения между медицинскими услугами и ритуальными, уверен эксперт. Некоторые похоронные открывают в моргах свои офисы. Самоорганизация порождает недобросовестную конкуренцию, подчеркивает гость эфира.

«Ритуальные агентства в морге располагаются, чтобы люди не мотались по городу, и могли оформить в одном месте. Но при этом одни организации пускают работать в морг, а другие нет. Здесь должна работать ФАС. Мне отвратительно видеть видео, на которых конкурирующие организации оспаривают друг у друга право захоронить человека. Сейчас люди работают в условиях самоорганизации отрасли, и появляется криминал, который выискивает любые возможности, чтобы вытянуть из людей побольше денег», — объясняет эксперт.

Недобросовестные сотрудники нередко специально предлагают плохие места захоронения. Люди, переживающие страшное горе, готовы пойти на что угодно, чтобы достойно похоронить близкого человека, говорит Кодыш. Они влезают в долги и кредиты, продают вещи, но покупают нужные им места на кладбище.

Отсутствие госрегулирования приводит еще к тому, что с людей начинают брать в медицинских учреждениях, которые выдают справку о смерти, навязывая дополнительный комплекс услуг.

«Морги и судмедэксперты нужны только для того, чтобы выдать справку о причине смерти», — напомнил гость эфира.

Президент Союза похоронных организаций и крематориев России также считает, что вводить отдельный праздник для сотрудников похоронного бизнеса не нужно, поскольку они могут примкнуть к смежной сфере — ЖКХ или социального работника.

«Такой день не нужен. У нас есть отдельный праздник, например, для акушеров? Я о таком не слышал. Ритуальные услуги, наверное, относятся к сфере ЖКХ или потребительским услугам. Для них есть свои праздники», — резюмировал Кодыш.

Ранее президент Ассоциации крематориев России Алексей Сулоев заявил, что в похоронной сфере существует две основные проблемы: отсутствие однозначного закона и чиновника, который бы отвечал за эту отрасль.