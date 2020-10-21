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21:20   21 Октября 2020
Россия

Глава Союза похоронных организаций выступил за госрегулирование отрасли

Глава Союза похоронных организаций выступил за госрегулирование отрасли

Отсутствие государственного регулирования и внятного законодательства в сфере ритуальных услуг мешает декриминализировать похоронный бизнес в России, заявил президент Союза похоронных организаций и крематориев РФ Павел Кодыш. В онлайн эфире Медиагруппы «Патриот» он призвал ввести федеральный орган, который регулировал бы эту отрасль.

«Есть закон N8-ФЗ, от 1996 года. Он устарел, мы тогда жили совсем в другом обществе. Сейчас люди вышли на уровень самоорганизации. Государственное регулирование отсутствует полостью. А оно необходимо. Сегодня отсутствует федеральный орган, который регулировал бы похоронную отрасль. Раньше этим занималось Министерство строительства и ЖКХ, но потом похоронное дело оттуда убрали. Мы остались федерального органа управления. Хорошо, что министр [Владимир] Якушев хорошо к нам относится и помогает. Но нужно работать в юридической области.», — заявил Кодыш.

Похоронную отрасль нужно координировать, необходимо также сделать разграничения между медицинскими услугами и ритуальными, уверен эксперт. Некоторые похоронные открывают в моргах свои офисы. Самоорганизация порождает недобросовестную конкуренцию, подчеркивает гость эфира.

 «Ритуальные агентства в морге располагаются, чтобы люди не мотались по городу, и могли оформить в одном месте. Но при этом одни организации пускают работать в морг, а другие нет. Здесь должна работать ФАС. Мне отвратительно видеть видео, на которых конкурирующие организации оспаривают друг у друга право захоронить человека. Сейчас люди работают в условиях самоорганизации отрасли, и появляется криминал, который выискивает любые возможности, чтобы вытянуть из людей  побольше денег», — объясняет эксперт.

Глава Союза похоронных организаций выступил за госрегулирование отрасли

Недобросовестные сотрудники нередко специально предлагают плохие места захоронения. Люди, переживающие страшное горе, готовы пойти на что угодно, чтобы достойно похоронить близкого человека, говорит Кодыш. Они влезают в долги и кредиты, продают вещи, но покупают нужные им места на кладбище.

Отсутствие госрегулирования приводит еще к тому, что с людей начинают брать  в медицинских учреждениях, которые выдают справку о смерти, навязывая дополнительный комплекс услуг.

 «Морги и судмедэксперты нужны только для того, чтобы выдать справку о причине смерти», — напомнил  гость эфира.

Президент Союза похоронных организаций и крематориев России также считает, что вводить отдельный праздник для сотрудников похоронного бизнеса не нужно, поскольку они могут примкнуть к смежной сфере — ЖКХ или социального работника. 

«Такой день не нужен. У нас есть отдельный праздник, например, для акушеров? Я о таком не слышал. Ритуальные услуги, наверное, относятся к сфере ЖКХ или потребительским услугам. Для них есть свои праздники», — резюмировал Кодыш.

Глава Союза похоронных организаций выступил за госрегулирование отрасли

Ранее президент Ассоциации крематориев России Алексей Сулоев заявил, что в похоронной сфере существует две основные проблемы: отсутствие однозначного закона и чиновника, который бы отвечал за эту отрасль.

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#бизнес #похороны #криминал

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