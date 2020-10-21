Армения настаивает на урегулировании карабахского вопроса без Турции

В беседе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом армянский лидер высказался о глубокой озабоченности ситуацией в Карабахе и отметил, что урегулирование в регионе возможно только без вмешательства Турции. Об этом сообщает ТАСС.

В беседе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом армянский лидер высказался о глубокой озабоченности ситуацией в Карабахе и отметил, что урегулирование в регионе возможно только без вмешательства Турции. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что армянский президент Армен Саркисян посетил штаб-квартиру НАТО в Брюсселе с официальным визитом, чтобы обсудить Карабах с европейскими дипломатами и НАТО.

Как передает ТАСС, армянский президент высказался по поводу вмешательства турецкой стороны в карабахский конфликт. По словам Саркисяна, решение о перемирии в регионе станет возможным только без участия Турции. Ранее Армения обвинила Анкару в активном вмешательстве в конфликт в регионе и переброске наемников, которые принимали участие в боях на стороне азербайджанских войск.

Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе началась 27 сентября, когда Ереван заявил, что азербайджанские войска развернули наступление по всей линии фронта и подвергли артобстрелу мирные поселения и город Степанакерт. В Баку заявили, что военная операция имела контрнаступательный характер и стала ответом на военную агрессию со стороны армянских войск. С 10 октября в силу вступил режим прекращения огня, однако стороны заявляют, что фактические боевые действия в регионе так и не были прекращены.