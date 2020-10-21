Юристы составили иск к Шевченко по факту клеветы в адрес Пригожина

Юристы петербургского бизнесмена Евгения Пригожина составили судебный иск в отношении журналиста Максима Шевченко, который оклеветал и оскорбил бизнесмена. Об этом сообщает пресс-служба компании "Конкорд".

Юристы петербургского бизнесмена Евгения Пригожина составили судебный иск в отношении журналиста Максима Шевченко, который оклеветал и оскорбил бизнесмена. Об этом сообщает пресс-служба компании "Конкорд".

Пригожин подал в суд из-за публикаций, которые содержат оскорбительные высказывания и клевету в его адрес, уточняет пресс-служба "Конкорда". Журналист Шевченко попытался "вызвать" в суд бизнесмена, но юристы ответили, что тот может этого требовать только в одном случае — если попросит его усыновить, пишет Федеральное агентство новостей.

Предприниматель ранее рассказывал, что подает иски против блогера Алексея Навального и его соратников, потому что хочет заставить "либеральную тусовку" уважать законы РФ.