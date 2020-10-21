Журналист Соловьев высмеял слухи о своей работе в КГБ

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слухи о своей работа на российские спецслужбы. Его слова приводит издание "ПолитРоссия".

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слухи о своей работа на российские спецслужбы. Его слова приводит издание "ПолитРоссия".

Недавно украинское издание "Гордон" разместило снимки готовящейся к выпуску книги "Заговор негодяев. Записки бывшего подполковника КГБ". Ее автор Владимир Попов представляется бывшим сотрудником советского Комитета госбезопасности. В мемуарах, в числе прочего, говорится о вербовке Соловьева. На страницах книги написано, что Владимир работал экспертом в Комитете молодежных организаций до 1988 года. По словам автора именно это место было одним из важнейших центров КГБ. Соловьев на высоком уровне владел английским, поэтому якобы обратил на себя внимание спецслужб.

Попов пишет, что эта работа помогла Соловьеву устроиться в Институт мировой экономики и международных отношений. Далее он прошел стажировку в США, после чего КГБ его будто бы отправило на телевидение.

Эта захватывающая история, мягко говоря, не соответствует действительности, заявил Владимир Соловьев. Факты полностью выдуманы, и это заставляет подумать, что сам Попов в спецслужбах не работал. Журналист добавил, что искренне смеялся, когда читал опубликованные фрагменты книги.