Эксперт Сулоев назвал основные проблемы похоронного дела в России

В эфире Медиагруппы «Патриот» эксперты обсудили похоронный бизнес в стране и оценили его главные недостатки.

Президент Ассоциации крематориев России Алексей Сулоев заявил, что в похоронной сфере существует две основные проблемы: отсутствие однозначного закона и чиновника, который бы отвечал за эту отрасль. Об этом вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев страны сообщил на пресс-конференции «Похоронный бизнес. Почему так дорого умирать?», проводимой Медиагруппой «Патриот» в среду, 21 октября.

Закон о похоронном деле пишется последние десять лет, утверждает Сулоев. Последняя его редакция приходится на 1996 год. Его содержание активно критикует профессиональное сообщество.

«Раз в два-три года новое министерство курирует похоронную отрасль “теоретически”, каждый чиновник думает, что он лучше предыдущего и пишет свой закон. И после этого старый закон выкидывается на полку», — сетует эксперт.

Президент Ассоциации обратил внимание, что в законе по части крематориев попытались однозначно прописать, что подобные учреждения могут быть частной собственностью. Недоверие к такой форме собственности рождается напрасно. По словам эксперта, сегодня в таких местах, напротив, налажено компьютерное производство, не позволяющее взять ни копейки незаконно, в отличие от кладбищ.

«Крематорий — конкурент кладбищу. Чиновникам, которые следят за кладбищами, не всегда хочется, чтобы был конкурент рядом, а в частном лице тем более. Каждый день скандал с кладбищем, а скандалов с крематориями — нет. Это прозрачный бизнес», — объясняет гость онлайн-эфира.

Помимо отсутствия толкового закона Сулоев обратил внимание на нехватку отвечающего за всю похоронную деятельность чиновника. При этом в кремационном бизнесе существует множество отклонений от стандартов. В частности, российские санитарные зоны в тысячу раз отличаются от общемировых, заявляет спикер пресс-конференции. Расстояние от учреждения до жилого дома должно быть равно одному километру, однако в других странах мира стандарты иные.

«Во всем мире санитарная зона крематория ноль метров, потому что они используют современные печи, которые абсолютно безвредны. В Китае только есть зона моральной защиты 100 метров. Но никак не санитарная. У нас же ни в одном городе невозможно сегодня найти ни один свободный километр, чтобы кругом никто не жил», — подчеркивает эксперт.

Другая большая проблема — эксплуатация кремационных печей без очистных сооружений. Россия в этом плане — единственная в мире, где это разрешено.

«Такие законы о запрете в Европе приняли пять лет назад, в Китае четыре года назад. По закону, все крематории должны поставить очистные сооружения на печи. 97% печей не соответствуют международным стандартам по экологии», — поделился данными Сулоев.

Речь идет о загрязнении окружающей среды отходящих газов в воздух, объясняет президент Ассоциации крематориев России. Однако в Европе за это полагается штраф в размере 140 тысяч евро. Такая практика стимулирует владельцев крематориев решать эту проблему.

Наконец, в России плохо развито государственно-частное партнерство. Если частник захочет построить учреждение в европейской стране, то муниципалитет не только выделит землю, но и проведет коммуникацию, что также привлечет инвесторов.

«У нас же депутаты забыли прописать ритуальные услуги в закон о государственно-частном партнерстве. Поэтому эта позиция тоже не работает. Это тоже нужно очень быстро делать. Поэтому нет даже норм строительных, как во всем мире. Везде на один крематорий 200 тыс. жителей, у нас таких строительных норм нет», — посетовал гость «Патриота».

Нехватка крематориев наблюдается во многих городах страны. Среди них — Самара, Омск, Казань, Уфа, Пермь, Красноярск, Саратов, Краснодар, Тольятти, Ульяновск и другие. По европейским нормам, в России необходимо построить минимум от 300 до 500 учреждений, а по американским — порядка 900.

«Рынок развивается очень медленно. При этом ответственность за ритуальные услуги возложена на отдел твердо-бытовых отдыхов. Но я не видел ни одного чиновника на заседаниях, чтобы он хотя бы присутствовал там, выработал какую-то мысль», — подытожил эксперт.

Ранее в «Патриоте» председатель московской коллегии адвокатов Виктория Данильченко объяснила, зачем в России нужен закон о похоронном деле. Также эксперт предложила ввести квотирование на крематории по количеству населения страны. Это, по ее мнению, позволит создать реестр захоронений.