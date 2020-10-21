Убийца парижского учителя опубликовал перед смертью обращение на русском

Обезглавивший учителя под Парижем террорист, перед тем как совершить преступление, записал аудио. Он произнес несколько фраз на неуверенном русском языке, пишут французские газеты.

Обезглавивший учителя под Парижем террорист, перед тем как совершить преступление, записал аудио. Он произнес несколько фраз на неуверенном русском языке, пишут французские газеты.

Радикальный исламист, перерезавший горло преподавателю истории в пригороде Парижа, незадолго до преступления разместил в соцсетях аудиообращение. В своем послании 18-летний предполагаемый убийца говорил на неуверенном русском языке, сообщают местные издания.

Молодой человек напал на школьного учителя 16 октября под Парижем. Он обезглавил жертву, после чего пытался бежать, но был нейтрализован прибывшими на место сотрудниками полиции. В рамках расследования дела было задержано девять человек, в том числе и родственники злоумышленника. По версии следователей, к преступлению могли быть причастны как семья, так и товарищи исламиста.