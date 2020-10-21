Уникальный завод безглютеновой выпечки заработал в России
В Московской области начал работу новый хлебопекарный завод, производящий безглютеновую выпечку компании Foodcode.
Производство, не имеющее в России аналогов, было запущено в Волоколамске. Это первый в стране завод по производству выпечки, не содержащей глютена.
Более миллиарда рублей вложили инвесторы в это предприятие. На заводе используют последнее оборудование лучших импортных производителей, уже заполнено более 100 рабочих мест.
"Надеюсь, что ребята будут успешно реализовывать свою продукцию и порядка 500 рабочих мест создадут", — заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, посетивший завод.
Особо были отмечены инвесторы, вложившиеся в проект. Им доступна специальная поддержка от областного правительства, способствовавшая созданию комфортных условий.