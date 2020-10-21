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19:12   21 Октября 2020
Экономика

Уникальный завод безглютеновой выпечки заработал в России

Уникальный завод безглютеновой выпечки заработал в России

В Московской области начал работу новый хлебопекарный завод, производящий безглютеновую выпечку компании Foodcode.

Производство, не имеющее в России аналогов, было запущено в Волоколамске. Это первый в стране завод по производству выпечки, не содержащей глютена.

Более миллиарда рублей вложили инвесторы в это предприятие. На заводе используют последнее оборудование лучших импортных производителей, уже заполнено более 100 рабочих мест.

"Надеюсь, что ребята будут успешно реализовывать свою продукцию и порядка 500 рабочих мест создадут", — заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, посетивший завод.

Особо были отмечены инвесторы, вложившиеся в проект. Им доступна специальная поддержка от областного правительства, способствовавшая созданию комфортных условий.

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#завод #московская область #выпечка

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