Уникальный завод безглютеновой выпечки заработал в России

В Московской области начал работу новый хлебопекарный завод, производящий безглютеновую выпечку компании Foodcode.

В Московской области начал работу новый хлебопекарный завод, производящий безглютеновую выпечку компании Foodcode.

Производство, не имеющее в России аналогов, было запущено в Волоколамске. Это первый в стране завод по производству выпечки, не содержащей глютена.

Более миллиарда рублей вложили инвесторы в это предприятие. На заводе используют последнее оборудование лучших импортных производителей, уже заполнено более 100 рабочих мест.

"Надеюсь, что ребята будут успешно реализовывать свою продукцию и порядка 500 рабочих мест создадут", — заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, посетивший завод.

Особо были отмечены инвесторы, вложившиеся в проект. Им доступна специальная поддержка от областного правительства, способствовавшая созданию комфортных условий.