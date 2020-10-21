Турция, признав Крым российским, поддержит реальные интересы татар

Российско-турецкие отношения не менее важны, чем поддержка связей между Анкарой и крымскими татарами. Поэтому руководству Турции нужно признать Крым российским, а также работать над развитием и улучшением отношений с Москвой.

Российско-турецкие отношения не менее важны, чем поддержка связей между Анкарой и крымскими татарами. Поэтому руководству Турции нужно признать Крым российским, а также работать над развитием и улучшением отношений с Москвой.

Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Турции Яшар Якмыш, комментируя заигрывания президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана с Киевом и его обещания украинскому президенту поддерживать «суверенитет и территориальную целостность Украины, в том числе и в крымском вопросе».

По словам бывшего главы МИД Турции, которые цитирует телеканал «Царьград», главным условием улучшения отношений между Москвой и Анкарой является признание Крыма частью России.

При этом Якыш отметил, что он неоднократно бывал в Крыму после воссоединения полуострова с Россией и сам видел, что, несмотря на горячие речи Эрдогана, права крымских татар там ни в чем не ущемлены. Бывший министр даже подчеркнул, что сейчас крымские татары имеют больше прав, чем имели во времена украинской принадлежности полуострова.

Поэтому турецкому президенту, подчеркнул Якыш, нужно смотреть на вещи реалистично и официально признать законность присоединения Крыма к России.

Также турецкий дипломат отметил, что для Анкары хорошие отношения с Россией не менее важны, чем поддержка крымских татар. Очень важно, по его словам, поддерживать постоянные и тесные контакты с Москвой, чтобы российско-турецкие отношения развивались и улучшались.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заверил его в том, что Анкара всегда поддерживала и будет поддерживать украинский суверенитет. Также Эрдоган заявил, что Турция продолжит строить жилье для крымских татар, которые считает братьями.

Комментируя эти заявления турецкого лидера, российский политолог, ученый-востоковед Евгений Сатановский выразил уверенность в том, что Анкара, считает Крым частью Украины, в то же время считает Украину частью Турции. А заявления Якыша Сатановский назвал «игрой в хорошего и плохого следователя», отметив, что слова экс-министра никак не отразятся на грандиозных амбициях Эрдогана, мечтающего возглавить возрожденную Османскую империю.