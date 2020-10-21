Соболь предложила россиянам поработать на нее бесплатно
Сторонница видеоблогера Алексея Навального Любовь Соболь предложила россиянам поработать на ее "проект" бесплатно, сообщает Nation News.
Представительница (признанного иноагентом в РФ) "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) Любовь Соболь сообщила о проекте свой предвыборной кампании с нарушением законодательства страны. Юрист решила поделиться в Сети своими противоречивыми заявлениями ради внимания избирателей, передает Nation News.
На специально созданном для "кампании" Соболь сайте россиянам предложено записаться в добровольцы. Юрист с радостью делится разделом с предложением поработать на нее без какой-либо компенсации затраченного времени и труда.
Модераторы и администраторы интернет-ресурса решили не добавлять раздел с информацией о политике оператора в отношении обработки персональных данных, что является нарушением законодательства Российской Федерации. Согласно ч. 3 ст. 13.11 КоАП РФ подобные действия образуют состав административного правонарушения на территории России.
Журналисты Nation News отмечают, что так называемая предвыборная программа вызывает определенные сомнения. Ряд разделов выглядит противоречивым и совершенно нелогичным. В частности, Соболь единовременно выступает за отмену электронного голосования и заявляет о необходимости ввести электронный сбор подписей.