Соболь предложила россиянам поработать на нее бесплатно

Сторонница видеоблогера Алексея Навального Любовь Соболь предложила россиянам поработать на ее "проект" бесплатно, сообщает Nation News.

Сторонница видеоблогера Алексея Навального Любовь Соболь предложила россиянам поработать на ее "проект" бесплатно, сообщает Nation News.

Представительница (признанного иноагентом в РФ) "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) Любовь Соболь сообщила о проекте свой предвыборной кампании с нарушением законодательства страны. Юрист решила поделиться в Сети своими противоречивыми заявлениями ради внимания избирателей, передает Nation News.

На специально созданном для "кампании" Соболь сайте россиянам предложено записаться в добровольцы. Юрист с радостью делится разделом с предложением поработать на нее без какой-либо компенсации затраченного времени и труда.

Модераторы и администраторы интернет-ресурса решили не добавлять раздел с информацией о политике оператора в отношении обработки персональных данных, что является нарушением законодательства Российской Федерации. Согласно ч. 3 ст. 13.11 КоАП РФ подобные действия образуют состав административного правонарушения на территории России.

Журналисты Nation News отмечают, что так называемая предвыборная программа вызывает определенные сомнения. Ряд разделов выглядит противоречивым и совершенно нелогичным. В частности, Соболь единовременно выступает за отмену электронного голосования и заявляет о необходимости ввести электронный сбор подписей.