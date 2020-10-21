Встреча Путина с представителями бизнеса. Главное

Президент РФ сделал несколько важных заявлений о тотальном карантине, российской вакцине от COVID-19 и дистанционной работе.

Президент России Владимир Путин встретился с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в среду, 21 октября. Глава государства сделал несколько важных заявлений о борьбе с коронавирусом в стране. «Политика Сегодня» собрала главное.

О тотальном карантине

Власти не намерены вводить жесткие и тотальные ограничения из-за ситуации с COVID-19, заверил президент.

«У правительства нет таких планов», — сказал Путин.

Точечные меры оправданы и будут продолжаться, подчеркнул глава государства. При этом введение новых ограничений будет обсуждаться с бизнесом. По словам Путина, нужно строго следить за соблюдением на предприятиях тех правил, которые предлагаются различными специалистами: врачами, медиками, санитарными врачами.

От четкого соблюдения этих правил в конечном итоге будет зависеть и ритмичная работа самого предприятия.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти не обсуждают введение в стране повторного режима самоизоляции. Весенний локдаун был введен из-за того, что не хватало масок и перчаток, а также аппаратов ИВЛ, а инфраструктура системы здравоохранения для борьбы с пандемией только налаживалась.

Сейчас же все эти проблемы решены, поэтому нового локдауна избежать удастся, подчеркнул представитель Кремля.

О вакцинации

Президент назвал вакцинацию россиян от коронавируса задачей номер один, развернуть ее нужно по всей стране. Бизнес должен включаться в производство российской вакцины, подчеркнул Путин.

Он также поручил создать производственные мощности для наращивания производства препарата.

«Я обращаюсь в данном случае к предпринимателям, которые занимаются этим видом деятельности,— пошире включаться в эту работу... Все они [вакцины — прим. ред.] работают, работают эффективно, они нужны людям. Ну, и это бизнес хороший»,— пошутил глава государства.

По мнению Путина, экспорт вакцины важен, но вторичен. Россия готова делиться разработанными в стране вакцинами с другими странами, но при условии, что производство препаратов организуют на их мощностях. По прогнозам российского лидера, годовой оборот российской вакцины может достичь 100 миллиардов долларов.

Президент обсудил текущую ситуацию в мировой и отечественной экономике с членами правления РСПП https://t.co/NzmPmVYH5q pic.twitter.com/CMirm6HLpr — Президент России (@KremlinRussia) October 21, 2020

О статистике смертности по COVID-19

Смертность от коронавируса в России подросла по сравнению с весной, но это связано с более тщательной фиксацией причин смерти, заявил Путин. При этом общая смертность упала в два раза, подчеркнул он.

«А это основной показатель состояния системы здравоохранения в целом», — сказал президент.

Ранее сообщалось, что в России зафиксировали рекордное число умерших с коронавирусом за сутки — на 21 октября оно составило 317 человек. Днем ранее, 20 октября, за сутки умерли 269 человек с диагностированным COVID-19. Высокие показатели были также зафиксированы 15 октября и 17 октября, но они не превышали 300.

Об «удаленке»

К организации работы в дистанционном формате есть вопросы, их очень много, сказал Путин. Речь идет, например, о том, как высчитывать обеденное время. По словам президента, нужно обеспечить интересы и бизнеса, и работников.

«Этим, безусловно, надо заниматься», — добавил глава государства.

Всего в России за последние сутки выявили 15,7 тысячи заражений коронавирусом. Накануне впервые было выявлено более 16 тысяч заразившихся. Общее число достигло 1,45 миллиона.