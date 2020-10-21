Власти Петербурга выделили дополнительные средства на борьбу с COVID-19

Медицинские учреждения Петербурга получат новое оборудования для диагностики коронавирусной инфекции и средства индивидуальной защиты для сотрудников, передает Смольный.

Медицинские учреждения Петербурга получат новое оборудования для диагностики коронавирусной инфекции и средства индивидуальной защиты для сотрудников, передает Смольный.

Постановление о выделении финансирования на закупку оборудования и СИЗ подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов. На улучшения условий работы сферы здравоохранения пойдет 34 млн рублей. Средства будут взяты из резервного фонда правительства.

"Увеличение количества ежедневных исследований за счет наращивания мощностей лабораторий позволит своевременно проводить диагностику COVID-19 и повысит эффективность использования коечного фонда", — объяснил градоначальник.

Александр Беглов также призвал жителей города на Неве соблюдать установленные меры безопасности, носить маски и перчатки в общественных местах и не забывать о важности социальной дистанции. Последние данные о сложившейся эпидемиологической обстановке можно отслеживать на портале стопкоронавирус.рф.