В «Партии Роста» одобрили идею предоставить госданные о гражданах бизнесу

Ассоциация больших данных предложила развивать цифровое взаимодействие государства и бизнеса.

Ассоциация больших данных (АБД) просит правительство разработать «дорожную карту» по развитию электронного взаимодействия между государством и бизнесом. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на копию документа.

Участники ассоциации предлагают облегчить доступ к государственным информационным системам (ГИС), ресурсам и реестрам. Это, по их словам, позволит интегрировать, например, портал госуслуг с экосистемами крупных компаний. Кроме того, решит проблему с регулированием оттока данных из ГИС.

Сопредседатель «Партии Роста», генеральный директор компании Group‑IB Илья Сачков положительно отнесся к инициативе, назвав ее «духом правильной цифровой экономики».

«Это сильно облегчит достаточно много процессов. Подобная практика — объединения государственных и частных данных — реализована во многих развитых странах мира, то есть это на сегодняшний день не является какой-то сложной или нерешаемой инженерной задачей», — отметил эксперт в комментарии РИА Новости.

Помимо этого, АБД просит учитывать и сторону бизнеса при смене порядка предоставления электронных госуслуг. Так, ассоциация предлагает положить в основу сотрудничество SLA — соглашение об уровне качества.

Чтобы минимизировать риски киберпреступлений, Сачков предлагает ужесточить ответственность за утечку персональных данных и сведений из информационных государственных систем. По его словам, это заставит частные и государственные компании тщательнее следить за обработкой информации.

«С другой стороны, необходимо ужесточить и уголовную ответственность за продажу любых персональных данных на территории России. Сейчас ответственность за утечку данных как умышленную, так и не умышленную, и за их коммерческую продажу слишком мала, что вовлекает в эту историю большое количество людей», — сетует политик.

В АБД входят «Яндекс», Mail.Ru Group, Сбербанк, Газпромбанк, Тинькофф-банк, Qiwi, МТС, «МегаФон», «Вымпелком», «Ростелеком», а также oneFactor.