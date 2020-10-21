Партия "За будущее" поддержит украинских женщин-политиков

Власти Украины намерены оказывать давление на женщин-политиков, которые войдут в органы местного самоуправления по итогам выборов. Такое предупреждение распространила глава женского движения партии "За будущее" Ирина Суслова, передает "Украина.ру".

Власти Украины намерены оказывать давление на женщин-политиков, которые войдут в органы местного самоуправления по итогам выборов. Такое предупреждение распространила глава женского движения партии "За будущее" Ирина Суслова, передает "Украина.ру".

Суслова в соцсетях отметила, что представительницы прекрасного пола, представляющие интересы каких-либо партий, присутствуют в них в рамках квот, а не как члены команд.

По словам Сусловой, руководители заблаговременно добиваются того, чтобы женщины отказывались от своих постов. Это делается для привлечения новых людей.

Активистка призвала женщин не соглашаться на подобное. От партии "За будущее" Суслова дала обещание оказывать поддержку "депутаткам", которые столкнулись с дискриминацией, но добросовестно ведут работу.