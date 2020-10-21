Теракт в автобусе лишил студента из Волгограда возможности пойти в армию

Взрыв автобуса в Волгограде в 2013 году унес жизни нескольких мирных жителей и покалечил многих людей, разрушив их планы на будущее. Оказавшиеся свидетелями теракта рассказали журналистам V1, как им удалось выжить и победить в дальнейшем свой страх.

Взрыв автобуса в Волгограде в 2013 году унес жизни нескольких мирных жителей и покалечил многих людей, разрушив их планы на будущее. Оказавшиеся свидетелями теракта рассказали журналистам V1, как им удалось выжить и победить в дальнейшем свой страх.

Террористка-смертница взорвала рейсовый автобус с пассажирами в Красноармейском районе Волгограда. Трагедия произошла 21 октября 2013 года. Жертвами преступления стали семь человек, еще 40 оказались ранены и чудом выжили. Корреспонденты V1.ru пообщались с жителями, буквально "родившимися в рубашке", и узнали, как сложилась их дальнейшая судьба.

Так, в тот страшный день в салоне автобуса находилась молодая семья с маленьким сыном. Они ехали в банк, чтобы оплатить ипотеку. Женщина призналась, что в момент взрыва ее тело словно онемело, она находилась в недоумении и видела лишь следы крови на полу и сиденьях.

"Все было белым 5–7 секунд. Я вообще не понимала, что произошло", — рассказала она.

Затем супругам с ребенком удалось выпрыгнуть из окна, после чего они оказались в больницу. Страх к общественному транспорту остался на всю жизнь, поделилась очевидица. Чуть позже семья решила приобрести машину. Забыть тот трагический момент им помогли родственники.

Одним из пассажиров оказался и студент колледжа. Молодой человек ехал домой после занятий. По его словам, он ощутил тяжелый удар по голове. Оказалось, что это были последствия контузии. По этой причине он не смог исполнить свою мечту — служить в армии.

"Самое страшное, что в моей жизни после теракта произошло — меня не взяли в армию. Я каждый год комиссию прохожу. Я здоров! Но была контузия, и теперь военный билет на руках. Приговор — не годен", — отметил юноша.

Он добавил, что после инцидента, несмотря на долгое восстановление, продолжил жить и радоваться всему окружающему, поскольку считает, что жалость к себе — неправильное чувство.

Взрыв не обошел стороной и кондуктора пассажирского автобуса. В воспоминаниях женщины осталось лишь то, как ее буквально собирали "по частям". Медики боролись за ее жизнь целых три месяца, в результате они смогли вывести пациентку из комы.

"Восстановление долго шло. Но очень благодарна врачам, что ногу сохранили. Могу хоть ходить самостоятельно", — отметила кондуктор.

По ее словам, она снова научилась ездить в автобусе и просто жить. Ее радуют подрастающие внуки, а в зимний период женщина увлекается вязанием.