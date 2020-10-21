Британия приготовила Украине роль пушечного мяса
Автор украинского аналитического издания «Главред» написал, что послушал выступление президента Владимира Зеленского. По его словам, все, что сказал украинский лидер, не соответствует реальности.
«Предвыборный блеф, пустые лозунги и популизм. Все как обычно предназначено для самых невежественных люмпенов и откровенных дураков. Однако есть и существенное отличие», — говорится с статье.
Владимир Зеленский заявил, что современное и боеспособное войско — гарант мира и залог безопасности Украины. Также президент собирается построить новые военно-морские базы в Черном море и закупить иностранные корабли.
«Самой бедной стране Европы предложили программу "Пушки вместо масла". Несомненно, это результат визитов Зеленского в Великобританию, Турцию и встречи с Дудой», — не исключил автор.
Лише сучасне та боєздатне військо може бути гарантом подальшого дотримання миру та є запорукою безпеки України. У 2020-му, в час #COVID19, бюджет на армію не лише не зменшився, а й став найбільшим в історії ????????. І я не дозволю скоротити кошти на наше військо ні на копійку.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 20, 2020
Англия, которая уже вышла из Европейского союза, по мнению автора, «плетет» интриги и раздает деньги, чтобы столкнуть ключевых игроков.
«Это ее, как сейчас модно говорить, постимперский синдром. Империи уже нет, а имперские привычки остались. Сейчас Туманный Альбион выстраивает традиционный союз старых империй: Англия — Польша — Турция, против России, куда затянули и Зеленского», — считает автор «Главреда».
Президент Украины, продолжил он, скорее всего и не противился такому раскладу дел. Однако закончится все, по мнению автора, неблагоприятно для Украины.
«Англия будет потирать руки в сторонке, когда Турция и Польша сойдутся с Россией на территории Украины. Что останется от Украины по итогам мирного договора после новой мировой войны трудно даже представить», — говорится с статье.
Также в Киеве заявили, что Украине нужно больше кораблей, поэтому поможет документ о стратегическом партнерстве с Великобританией, который подписали в Лондоне. Еще Киев выделит деньги на строительство ракетных катеров, которые превзойдут существующие корабли других государств, прежде всего, России.
«Что поделать? Есть народы, которых история ничему не учит. Не надо играть в игры, где старшие товарищи держат тебя за пушечное мясо. А чтобы уметь уклоняться от таких игр, надо учиться дипломатии и не выбирать президентами клоунов», — подытожил автор «Главреда».