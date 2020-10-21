Британия приготовила Украине роль пушечного мяса

Есть народы, которых история ничему не учит, надо учиться дипломатии и не выбирать президентами клоунов.

Автор украинского аналитического издания «Главред» написал, что послушал выступление президента Владимира Зеленского. По его словам, все, что сказал украинский лидер, не соответствует реальности.

«Предвыборный блеф, пустые лозунги и популизм. Все как обычно предназначено для самых невежественных люмпенов и откровенных дураков. Однако есть и существенное отличие», — говорится с статье.

Владимир Зеленский заявил, что современное и боеспособное войско — гарант мира и залог безопасности Украины. Также президент собирается построить новые военно-морские базы в Черном море и закупить иностранные корабли.

«Самой бедной стране Европы предложили программу "Пушки вместо масла". Несомненно, это результат визитов Зеленского в Великобританию, Турцию и встречи с Дудой», — не исключил автор.

Лише сучасне та боєздатне військо може бути гарантом подальшого дотримання миру та є запорукою безпеки України. У 2020-му, в час #COVID19, бюджет на армію не лише не зменшився, а й став найбільшим в історії ????????. І я не дозволю скоротити кошти на наше військо ні на копійку. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 20, 2020

Англия, которая уже вышла из Европейского союза, по мнению автора, «плетет» интриги и раздает деньги, чтобы столкнуть ключевых игроков.

«Это ее, как сейчас модно говорить, постимперский синдром. Империи уже нет, а имперские привычки остались. Сейчас Туманный Альбион выстраивает традиционный союз старых империй: Англия — Польша — Турция, против России, куда затянули и Зеленского», — считает автор «Главреда».

Президент Украины, продолжил он, скорее всего и не противился такому раскладу дел. Однако закончится все, по мнению автора, неблагоприятно для Украины.

«Англия будет потирать руки в сторонке, когда Турция и Польша сойдутся с Россией на территории Украины. Что останется от Украины по итогам мирного договора после новой мировой войны трудно даже представить», — говорится с статье.

Также в Киеве заявили, что Украине нужно больше кораблей, поэтому поможет документ о стратегическом партнерстве с Великобританией, который подписали в Лондоне. Еще Киев выделит деньги на строительство ракетных катеров, которые превзойдут существующие корабли других государств, прежде всего, России.