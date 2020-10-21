Госдеп США заподозрили в пренебрежении правами человека

Администрация президента США проигнорировала нарушения прав человека в мире

Администрация президента США Дональда Трампа проигнорировала некоторые нарушения прав человека в мире, отчет о которых Госдеп представляет ежегодно с 1976 года.

Центр исследований убежищ (ARC) провел тщательный анализ отчетов Госдепартамента США о правах человека за последний год правления Обамы (2016) и первые три года власти Трампа (с 2017 по 2019)

Издание уточняет, что аналитики ARC взяли во внимание несколько стран с серьезными нарушениями прав человека: Эритрею, Иран, Ирак и Пакистан.

Установлено несоответствие разделов имеющихся отчетов Госдепа с реальной картиной, задокументированной другими надежными источниками, пишет The Guardian. Больше всего несостыковок в соблюдении прав женщин, представителей ЛГБТ.

«Наше исследование показывает, что Государственный департамент при администрации Трампа исключил вопросы прав человека из своих отчетов, которые по-прежнему хорошо задокументированы в других источниках. Мы обеспокоены тем, что эти упущения приводят к отрицанию существования прав или злоупотреблений и могут привести к отклонению некоторых видов ходатайств о предоставлении убежища, если на отчеты Государственного департамента США полагаться изолированно», — приводит издание слова содиректора ARC Лиз Уильямс.

Например, в отчетах по Ираку отсутствовала информация о насилии над представителями ЛГБТ-сообществ, невзирая на задокументированные примеры гомофобного преследования в стране, а в отчетах по Курдистану не говорилось о пытках в тюрьмах.

В отчетах по Ирану проигнорированы факты дискриминации и насилия над гомосексуалами, что не соответствует докладу правозащитных организаций. Кроме того, не указываются факты применения длительного одиночного заключения и сексуального насилия в качестве пыток.

По Пакистану не упомянуты окончание моратория на смертную казнь, в том числе несовершеннолетних и о том, что женщины в этой стране не имеют права на адвоката.

Такое пренебрежение администрацией Трампа повлекут последствия для всего мира, утверждает автор статьи. Например, в Великобритании судьи и Форин-офис регулярно используют отчеты Госдепа для решений о предоставлении политического убежища.

Как пишет The Guardian, отчет Госдепа являлся «золотым стандартом» объективной информации о положении в области прав человека в различных странах мира. С 1970-х годов документом пользуются правительства, судьи и адвокаты, а также Организация Объединенных Наций. В том числе при решении вопроса о предоставлении гражданства США.