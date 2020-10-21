Минобороны России опубликовало видео учений экипажей Ми-24 в Таджикистане

Российские пилоты на вертолетах приняли участие в учениях в Таджикистане. Яркие кадры маневров были опубликованы в Сети Министерством обороны РФ.

Российские пилоты на вертолетах приняли участие в учениях в Таджикистане. Яркие кадры маневров были опубликованы в Сети Министерством обороны РФ.

Учения прошли на таджикистанском полигоне Ляур при участии авиагруппы 201-й военной базы России, сообщает телеканал "Звезда". Военнослужащие задействовали ударные вертолеты Ми-24 для оказания поддержки с воздуха наступлению мотострелков. Также пилоты разведали местность и прикрыли продвигающуюся колонну военной техники.

Летчики провели отработку противозасадных мер, а также взаимодействие с пунктами управления и авианаводчиками.

Кроме того, российские пилоты заблокировали наземные силы условного противника, нанеся по ним авиаудар. Известно, что экипажи Ми-24 осуществляли полеты на предельно малых высотах.