18:22 21 Октября 2020Общество
Президент России сделал заявление о локдауне из-за коронавируса
Глава России Владимир Путин заявил, что не планирует вводить в стране жесткие ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции.
Глава России Владимир Путин заявил, что не планирует вводить в стране жесткие ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции.
Президент уточнил, что у правительства нет в планах тотальных ограничений в связи с пандемией. Об этом он сообщил во время своего выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Со всей оперативной и точной информацией по статистике коронавируса в России можно ознакомиться на официальном сайте стопкоронавирус.рф.