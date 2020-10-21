Президент России сделал заявление о локдауне из-за коронавируса

Глава России Владимир Путин заявил, что не планирует вводить в стране жесткие ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции.

Глава России Владимир Путин заявил, что не планирует вводить в стране жесткие ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции.

Президент уточнил, что у правительства нет в планах тотальных ограничений в связи с пандемией. Об этом он сообщил во время своего выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Со всей оперативной и точной информацией по статистике коронавируса в России можно ознакомиться на официальном сайте стопкоронавирус.рф.