Должность главы Генпрокуратуры Киргизии может занять Зулушев

Начальник Генпрокуратуры Киргизии Откурбек Джамшитов сложил свои полномочия. Об этом сообщил киргизский парламентарий Мирлан Бакиров, пишет РИА Новости.

Начальник Генпрокуратуры Киргизии Откурбек Джамшитов сложил свои полномочия. Об этом сообщил киргизский парламентарий Мирлан Бакиров, пишет РИА Новости.

По словам депутата, парламент государства в ближайшее время ознакомится с вопросом увольнения генпрокурора Джамшитова.

Талант Мамытов, который также является членом парламента Киргизии, сообщил, что место генпрокурора может занять его коллега Курманкул Зулушев.

На территории киргизского государства с 5 октября 2020 года продолжаются акции протестов. Митингующие вышли на улицы республики после проведения парламентских выборов. В столкновениях между силовиками и гражданами пострадали более 1,2 тысячи человек.