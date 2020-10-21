Путин заявил о готовности РФ организовать производство вакцины за рубежом

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова помочь в организации производства российской вакцины от коронавирусной инфекции за границей.

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова помочь в организации производства российской вакцины от коронавирусной инфекции за границей.

Иностранные государства смогут открыть производство на своей территории. Нужно стремиться к тому, чтобы для других стран вакцины производились на их предприятиях, сообщил российский президент.

Россия уже зарегистрировала две отечественные вакцины от коронавирусной инфекции. О первой было объявлено 11 августа, это "Спутник V" производства НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Вторая вакцина "ЭпиВакКорона" произведена в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор", она не имеет живого вируса.