Министр здравоохранения ФРГ заболел COVID-19

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заразился коронавирусом. О том, что он получил положительный тест на COVID-19, стало известно 21 октября, пишет ТАСС.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заразился коронавирусом. О том, что он получил положительный тест на COVID-19, стало известно 21 октября, пишет ТАСС.

О болезни министра сообщили в пресс-службе ведомства. Шпан находится дома на карантине. Состояние его здоровья является удовлетворительным. Пока у главы минздрава фиксировали только симптомы простуды, сообщили его представители.