Эксперты назвали важные продкуты для борбы с вирусом и стрессом осенью

Тяга к жирной и сладкой пище именно осенью — нормальное и объяснимое явление, успокаивают в Роскачестве.

Эксперты Роскачества посоветовали россиянам, как с помощью рациона увеличить сопротивляемость организма к вирусным инфекциям, поддержать тонус организма и справиться с раздражительностью на фоне вынужденной изоляции. Тяга к жирной и сладкой пище именно осенью — нормальное и объяснимое явление, успокаивают специалисты.

Недостаток солнечного света провоцирует усиленное выделение организмом мелатонина, объясняет нутрициолог Анна Тертышная. Этот гормон клонит в сон и снижает скорость реакций. При этом уменьшается производство другого гормона — серотонина, и настроение падает. Чтобы поднять уровень серотонина, организм посылает соответствующие сигналы, которые и провоцируют желание съесть сладкую, жирную пищу. Именно поэтому эксперт советует почаще включать в рацион овощи и фрукты:

«Осень богата на урожай – яблоки, груши, перцы, цукини, тыква. Делайте каждый прием пищи как можно более красочным и разнообразным. Яркая ароматная тарелка не только поднимет настроение, но и поможет укрепить иммунитет».

В холодное время особенно необходимо уделить внимание витамину D в рационе, продолжает эксперт. Тетрышняя призывает разнообразить рацион продуктами, которые богатые этим витамином: жирную рыбу, сливочное масло. Кроме того, в меню стоить включить сложные углеводы — они лучше прочей еды работают на энергообеспечение организма. Манку она советует заменить нагречку, булгур, геркулес, перловку.

Не забывайте про белковую пищу в связке с углеводами. Кроме мяса, советую вам высокобелковую скумбрию – это полезная жирная рыбка, доступная по цене — говорит Тетрышная.

Осенью и зимой организму нужна помощь с выработкой гормонов радости: дофамином, серотонином, эндорфинами, поддерживает коллегу доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ имени Плеханова Инна Васильева. По ее словам, для этих целей отлично подойдут авокадо, жирная рыба, бананы, листовая зелень, горький шоколад, мясо птицы. Эксперт также советует включить в рацион больше сезонных овощей и фруктов, поскольку они выращены в естественных условиях, и обладают большим количеством полезных веществ. Оранжево-красные фрукты и овощи содержат пигменты, из которых в организме образуется витамин А. Витамин С, или аскорбиновая кислота, есть во всех свежих овощах и фруктах.

Организм способен запастись витаминами и минералами на следующие пару месяцев, говорит Васильева.

«Растительная пища – щедрый источник биологически активных соединений, полезных для сосудов, сердца, мозга и поддержания хорошего настроения. К слову, быстрозамороженные овощи по своей питательной ценности и по содержанию витаминов практически не уступают свежим»

В свою очередь, член Российского союза Нутрициологов и диетологов Нагима Семчукова сообщила, что для правильной терморегуляции в холодное время организму нужна энергия, а ее главным источников являются жиры, которые также помогают дольше сохранить чувство сытости. – Согласно рекомендациям ВОЗ, жиры должны составлять менее 30% от общей потребляемой человеком энергии, поясняет она. При этом доля насыщенных жиров должна составлять не более 10% от общей доли жиров.

«Лучше, если источником жиров будет не жареная свинина, а, например, сливочное или растительное масло, жирная рыба. Дополнительно можно принимать омега-3 жирные кислоты», — говорит Семчукова.

Отличным источником «правильных» жиров также являются орехи и семена, но только в сыром виде, отмечает эксперт.