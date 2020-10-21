Генсек НАТО Столтенберг отчитался об увеличении военного бюджета

Европейские страны Альянса и Канада стали больше тратить на оборону

Расходы на оборону среди европейских партнеров НАТО и Канады увеличились на 4,3% по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции 21 октября.

Предварительные цифры Столтенберг озвучил в преддверии встречи министров обороны стран-участников альянса, которая пройдет 22-23 октября в дистанционном формате. По его словам, траты на вооружение увеличиваются шестой год подряд.

«Надеюсь, что эта тенденция продолжится», - добавил Столтенберг.

Показатели Германии увеличились с 46,9 до 51,5 млрд евро, что составляет 1,57% валового внутреннего продукта (ВВП) страны. В 2019 году ФРГ тратили 1,36% ВВП. В прогнозах, которые были составлены до пандемии, расходы в размере 51,5 млрд евро соответствовали 1,42% ВВП. Администрация Трампа требует от стран-членов НАТО довести эти показатели до 2% к 2024 году.

Пресс-служба Североатлантического альянса сообщила, что министры обсудят вопрос справедливого распределения трат между странами-участниками, дальнейшее развитие концепций сдерживания и обороны, а также перспективы миссий в Афганистане и Ираке.