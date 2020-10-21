Члены НАТО поддержали продление договора СНВ-3 между РФ и США

Североатлантический альянс поддерживает инициативу о продлении договора СНВ-3 и прогресс в сотрудничестве между Москвой и Вашингтоном по этому вопросу. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, пишет Федеральное агентство новостей.

Североатлантический альянс поддерживает инициативу о продлении договора СНВ-3 и прогресс в сотрудничестве между Москвой и Вашингтоном по этому вопросу. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, пишет Федеральное агентство новостей.

По словам главы военного блока, продление договора СНВ-3 сейчас играет ключевую роль, поскольку условия соглашения заканчиваются в следующем году. Представители НАТО поддерживают инициативу о продлении договора между Кремлем и Белым домом, заявил генсек.

Глава российского государства Владимир Путин ранее предлагал Соединенным Штатам продлить соглашение без всяких условий, однако Вашингтон отказался от этой идеи.