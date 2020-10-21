Пашинян призвал соотечественников защитить Армению

Армянский народ должен защитить Армению и Нагорный Карабах в противостоянии с Азербайджаном, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Армянский народ должен защитить Армению и Нагорный Карабах в противостоянии с Азербайджаном, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Армянский народ должен защитить страну с оружием в руках, уверен Пашинян. Основной задачей он назвал борьбу за свои права до самого конца и без какого-либо остатка. К этому привела категоричная позиция Азербайджана, подчеркнул он.

"Сегодня на фоне позиции Азербайджана бороться за права нашего народа — значит, в первую очередь, взять в руки оружие и отправиться на защиту родины", — заметил премьер-министр.

На территории Нагорного Карабаха должны быть созданы отряды добровольцев, которые войдут в подчинение командования Генштаба.

Защита карабахской территории является, в том числе и защитой армян, уверен Пашинян. Необходимо бороться с оружием в руках за свои права до дипломатического решения вопроса, уверен премьер-министр.