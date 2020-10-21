Ищенко: Лавров послал весьма серьезный сигнал Западу

По мнению политолога, Сергей Лавров послал «многоуровневый сигнал» Европе.

Европа не умеет вести дружественный диалог со своими партнерами, поэтому Россия думает о возможности прекратить с ней любые переговоры, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Политолог Ростислав Ищенко уверен, что таким образом Москва не пересматривает свое отношение к Европе, а лишь предупреждает ее.

Тем не менее, слова Лаврова являются довольно серьезным сигналом для европейских партнеров России, считает эксперт. По словам Ищенко, такое заявление таит в себе «многоуровневое предупреждение», которое окажет серьезный эффект на Западе.

«В дипломатии ваши действия тем более эффективны, чем большую свободу вам обеспечивают и чем на большее количество социальных и политических групп вашего партнера или оппонента направлены. Послать одной фразой сигнал сразу всем таким группам в нескольких десятках разных стран — большое искусство», — заявил специалист.

Ищенко уверен, что глава российского дипведомства достиг сразу нескольких целей. Во-первых, Лавров указал европейским элитам, которые строят свою политику исходя из интересов Вашингтона, что Москва не будет подстраиваться под их желания. Во-вторых, та часть европейских политиков, которая не хочет прекращения сотрудничества с Россией, должна начать воздействовать на своих прозападных коллег.

Также Лавров затронул важный аспект европейского бизнеса, добавил Ищенко:

«Россия, отказавшаяся говорить с Европой, очевидно и в экономическом плане быстро переориентируется на другие рынки. Тем более, что в результате реализации программы импортозамещения национальная экономика стала практически самодостаточной».

Политолог заключил, что в последние годы Россия четко дала понять: государство может совершать эффективные финансово-экономические маневры любой сложности.