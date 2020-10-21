Власти США с помощью Facebook "зачищают" неугодные аккаунты

Социальная сеть Facebook активно продвигает выгодные ей политические позиции. Модераторы ресурса занимаются блокировкой аккаунтов, где пользователи высказывают противоположное мнение.

Социальная сеть Facebook активно продвигает выгодные ей политические позиции. Модераторы ресурса занимаются блокировкой аккаунтов, где пользователи высказывают противоположное мнение.

Аккаунт председателя совета директоров газеты "Известия" Арама Габрелянова заблокировали представители администрации социальной сети Facebook. Сам журналист предположил, что это произошло в связи с публикацией им статьи о Нагорном Карабахе и выборах в США, где он высказал позицию, которая отличается от того, что пропагандирует Facebook. Представители социальной Сети не стали комментировать свои действия.

Политолог Александр Дудчак в беседе с корреспондентом "Слова и Дела" заметил, что подобными действиями Facebook пытается формировать мнение не только в пределах США, но и за их границами.

"Это организация, которая активно участвует в политических процессах, распространяет идеи "цветной революции" по всему миру", — заметил Дудчак.

Политолог сообщил, что модераторы сети напрямую вмешиваются в дела других государств и занимаются навязыванием проамериканской позиции всему миру. Государства, по мнению Дудчака, должны отреагировать на данную провокацию и принять меры в отношении социальной сети.