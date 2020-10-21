Эксперт разъяснил ценообразование на рынке ритуальных услуг

Конкуренции нет, потому что есть психологические ограничения у граждан, которые сталкиваются с церемонией погребения, добавил Данильев.

Исполняющий обязанности директора ПМУСП «Мемориал», депутат Петрозаводского городского совета Дмитрий Данильев объяснил, как происходит ценообразование на рынке ритуальных услуг.

«Это не стоит таких больших денежных средств, которые заявляются ритуальными организациями. В разных регионах по-разному, но в Карелии 7 140 рублей. Перевозка тела в городе Петрозаводске — 5 500 рублей катафалком и 8 300 рублей выкопка ямы», — сказал Данильев.

Отрасль никто не контролирует, продолжил депутат Петрозаводского горсовета, выступая на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

«Нужно усиливать контроль, в том числе, возможно, с помощью прокуратуры, понуждать муниципалитет выполнять требования федерального закона и создавать специализированные службы», — не исключил Данильев.

В городе Петрозаводск успешно хоронят людей в рамках гарантированного перечня услуг, который денег не приносит, но позволяет «Мемориалу» не работать в убыток, добавил он. Предприятие получает прибыль за счет заказов ритуального инвентаря — венков, траурных залов.

«В 7 140 рублей входят погребение, катафалк и минимальный набор. Без морга. Есть прайс-листы на ритуальные услуги, которые невозможно не делать. Часто мы наблюдаем картину, что некоторые сотрудники очень срослись с местным бизнесом. Предприниматели навязывают услуги частного бизнеса по высоким ценам», — сказал Данильев.

Часто люди не понимают, что их обманывают, поскольку редко сталкиваются со смертью и не хотят вникать в данную тематику, отметил он.

«Денежные средства, которые вращаются в этой сфере, они очень большие. Думаю, есть связи, органы просто не берутся это прослушивать. Во-первых, они бьют свой бизнес на микропредприятия. Налоги практически не платятся, около 20 тысяч в год, а прибыль сверх огромная», — объяснил Данильев.

Сфера социальная, поэтому государство рассчитывает на низкие цены на ритуальные услуги. Бизнес получает все виды льгот, которые может получить, но все равно завышает ценник.

«Гарантированным законом пользуются от трех до 20% населения. Муниципалитеты не информируют граждан о том, что такие услуги оказываются. Единственная альтернатива — они приходят в морг, где санитар, находясь на государственной зарплате, отсылает их в частный магазин», — разъяснил Данильев.

Государственные услуги отличаются от «черных могильщиков» ценами, продолжил он.

«Разница в стоимости. По качеству это ничем не отличается. Может только катафалк новый, иностранной марки. Нужно обращаться в специализированные службы похоронных дел, но это соблюдается не везде, где-то их просто нет. Нужно вмешательство государства», — подчеркнул Данильев.

Государство покупает машины скорой помощи, пожарную технику, но не катафалки, заметил он.

«Конкуренции нет, потому что есть психологические ограничения у граждан, которые сталкиваются с церемонией погребения и ее организацией. Они не хотят разбираться. Не хотят искать более низкую цену. Специфика бизнеса такова, что тот человек, который первый в морге под локоть взял родственника умершего, тот и получает деньги. Тот, кто владеет санитарами, владеет бизнесом», — объяснил Данильев.

Все участки, в соответствии с действующим законодательством, бесплатны, напомнил он. Продают благоустроенные участки. Просто выкопать яму нельзя.