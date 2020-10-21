Рустам Солнцев приоткроет закулисье конкурсов красоты

Звезда реалити-шоу "Дом-2", блогер Рустам Солнцев расскажет поклонникам всю правду о конкурсах красоты на примере шоу Nuts Queen Reality в ближайшую пятницу, 23 октября, сообщают "Народные новости".

Звезда реалити-шоу "Дом-2", блогер Рустам Солнцев расскажет поклонникам всю правду о конкурсах красоты на примере шоу Nuts Queen Reality в ближайшую пятницу, 23 октября, сообщают "Народные новости".

Блогер Рустам Солнцев даст пресс-конференцию в пятницу, 23 октября, в ходе которой расскажет правду о закулисье конкурсов красоты. В качестве примера он рассмотрит реалити-шоу Nuts Queen Reality. Звезда "Дома-2" будет участвовать в последних сценах проекта, съемки которых пройдут в Санкт-Петербурге.

Также Рустам Солнцев уделит внимание самым громким скандалам и разводам 2020 года. Он обсудит с журналистами истории семей из российского шоу-бизнеса и озвучит свою точку зрения. Посмотреть онлайн-конференцию смогут все желающие. Медиагруппа "Патриот" и редакция "Народных новостей" приглашает к онлайн-участию всех российских журналистов, которым интересна эта тема.