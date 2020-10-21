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17:30   21 Октября 2020
Экономика

Законопроект о сроках выплаты накопительной пенсии приняли в первом чтении

Законопроект о сроках выплаты накопительной пенсии приняли в первом чтении

Государственная дума РФ в первом чтении приняла законопроект о продлении срока выплаты накопительной пенсии. Об этом сообщает ТАСС.

Пленарное заседание депутатов состоялось 21 октября. Период выплат планируют увеличить на полгода с 1 января 2021 года.

В пояснительной записке приводятся данные Росстата за 2019 год, согласно которым мужчины старше 60 лет живут в среднем 16,86 года, а женщины старше 55 лет — 26,56 года.

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#госдума #пенсия #накопительная пенсия

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