Законопроект о сроках выплаты накопительной пенсии приняли в первом чтении

Государственная дума РФ в первом чтении приняла законопроект о продлении срока выплаты накопительной пенсии. Об этом сообщает ТАСС.

Государственная дума РФ в первом чтении приняла законопроект о продлении срока выплаты накопительной пенсии. Об этом сообщает ТАСС.

Пленарное заседание депутатов состоялось 21 октября. Период выплат планируют увеличить на полгода с 1 января 2021 года.

В пояснительной записке приводятся данные Росстата за 2019 год, согласно которым мужчины старше 60 лет живут в среднем 16,86 года, а женщины старше 55 лет — 26,56 года.