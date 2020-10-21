17:30 21 Октября 2020Экономика
Законопроект о сроках выплаты накопительной пенсии приняли в первом чтении
Государственная дума РФ в первом чтении приняла законопроект о продлении срока выплаты накопительной пенсии. Об этом сообщает ТАСС.
Государственная дума РФ в первом чтении приняла законопроект о продлении срока выплаты накопительной пенсии. Об этом сообщает ТАСС.
Пленарное заседание депутатов состоялось 21 октября. Период выплат планируют увеличить на полгода с 1 января 2021 года.
В пояснительной записке приводятся данные Росстата за 2019 год, согласно которым мужчины старше 60 лет живут в среднем 16,86 года, а женщины старше 55 лет — 26,56 года.