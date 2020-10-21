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17:18   21 Октября 2020
Общество

Жалобу Фургала по делу об убийстве бизнесмена рассмотрит Басманный суд

Жалобу Фургала по делу об убийстве бизнесмена рассмотрит Басманный суд

Мосгорсуд удовлетворил жалобу адвокатов Сергея Фургала по делу об убийстве предпринимателя Евгения Зори. Материалы направлены на рассмотрение в Басманный районный суд, сообщил один из правозащитников экс-губернатора Александр Старцев, пишет ТАСС.

Некоторое время назад защита бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала подала жалобу на отмену постановления о прекращении уголовного преследования. Речь идет о расследовании дела об убийстве бизнесмена в 2004 году, сообщает ТАСС.

В рамках предварительного следствия по факту гибели Зори Фургал был задержан и доброшен. Хабаровским следователем в 2004 году было вынесено постановление об отказе в возбуждении дела по реабилитирующим основания. В июле 2020 года Следственный комитет РФ отменил ранее вынесенное постановление и продолжил расследование преступления.

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