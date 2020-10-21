Жалобу Фургала по делу об убийстве бизнесмена рассмотрит Басманный суд

Мосгорсуд удовлетворил жалобу адвокатов Сергея Фургала по делу об убийстве предпринимателя Евгения Зори. Материалы направлены на рассмотрение в Басманный районный суд, сообщил один из правозащитников экс-губернатора Александр Старцев, пишет ТАСС.

Мосгорсуд удовлетворил жалобу адвокатов Сергея Фургала по делу об убийстве предпринимателя Евгения Зори. Материалы направлены на рассмотрение в Басманный районный суд, сообщил один из правозащитников экс-губернатора Александр Старцев, пишет ТАСС.

Некоторое время назад защита бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала подала жалобу на отмену постановления о прекращении уголовного преследования. Речь идет о расследовании дела об убийстве бизнесмена в 2004 году, сообщает ТАСС.

В рамках предварительного следствия по факту гибели Зори Фургал был задержан и доброшен. Хабаровским следователем в 2004 году было вынесено постановление об отказе в возбуждении дела по реабилитирующим основания. В июле 2020 года Следственный комитет РФ отменил ранее вынесенное постановление и продолжил расследование преступления.