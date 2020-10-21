Юрист рассказал, зачем России закон «о похоронном деле»

По мнению председателя московской коллегии адвокатов, в стране нужно четко обозначить деятельность «похоронных домов».

По состоянию на 2020 год в России зарегистрировано 27 действующих крематориев, 17 из которых считаются частными. За последние несколько лет популярность подобных учреждений в России очень выросла, в то числе из-за пандемии коронавируса. Однако российское законодательство слабо регулирует аспекты, связанные с деятельностью «ритуальных домов».

В этой части в стране работает федеральный закон 1996 года, в котором прописано, что крематории могут находиться под контролем органов местного самоуправления. На пресс-конференцции в Медиагруппе «Патриот» председатель московской коллегии адвокатов, преподаватель международно-правового факультета МГИМО Виктория Данильченко рассказала о юридическом термине «похоронный дом»:

«При этом "похоронном доме" может быть частный крематорий, который может заниматься тем самым ритуальным бизнесом. Но все равно, такие учреждения должны соответствовать российскому законодательству, которое, давайте скажем честно, совершенно не может регулировать ритуальные услуги в современной реальности», — заявила Данильченко.

Для того, чтобы исправить ситуацию на рынке ритуальных услуг, необходимо доработать проект Минстроя РФ, которое ведомство предлагало в 2018 году. В соответствии с ним, все похоронные услуги разделят на медицинские, ритуальные и религиозные. Ситуация осложняется еще одним фактором: морги и больницы имеют приоритет над другими участниками рынка, ведь они располагают контактами родственников и официально фиксируют смерть.

«Поэтому этот проект нужно дополнить, это моя точка зрения. Должно быть четкое разграничение полномочий и обязанностей федеральных и региональных властей перед похоронными учреждениями. Пока этого нет, у нас получается "кто в лес, кто по дрова". У этого бизнеса нет, к примеру, четко установленного ценообразования. Одни говорят одно, другие – другое, действуют какие-то агенты, которые предлагают услуги, не предусмотренные законом», — объяснила юрист.

Новый закон нужен для того, чтобы все представители частных ритуальных контор знали свои обязанности и соотносили деятельность с требованиями российского законодательства. Данильченко предложила ввести ограничения числа крематориев по количеству населения России. Это позволит создать реестр захоронений, которого на сегодняшний день до сих пор нет.

«Например, есть пенсионный фонд, который вам помогает на федеральном уровне. Там все определено, размеры пособий и так далее, причем для каждого региона своя цифра. А поскольку в сфере ритуальных услуг действуют так называемые "черные агенты", они сами устанавливают цены. Нет никакого контроля. Неосведомленность и людское горе заставляет идти к этим агентам, людям просто ничего не остается», — добавила спикер.

Данильченко привела в пример конец 90-х годов, когда по Санкт-Петербургу прошла целая волна убийств людей, связанных с похоронным бизнесом. В современной России такого нет, но хозяева ритуальных салонов практически вымогают деньги из людей.