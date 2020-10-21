Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
17:17   21 Октября 2020
Общество

Подмосковный завод стал первым в России по производительности

Подмосковный завод стал первым в России по производительности

Завод в Московской области за два года повысил производительность труда на 30%. Благодаря этому он занял лидирующую позицию по выработке в Российской Федерации, пишут "Вести Подмосковья".

Лучшие в стране результаты показал Красногорский завод имени С. А. Зверева. Сотрудников предприятия удостоили премии "Производительность труда: Лидеры промышленности России – 2020". Об этом сообщили официальные представители Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В десятку лучших организаций вошло еще два предприятия из Подмосковья. На шестом месте располагается Лыткаринский завод оптического стекла, а на девятом — Загорский оптико-механический завод. Предприятия региона также активно задействованы в национальном проекте по производительности труда.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #завод #подмосковье #производительность

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров