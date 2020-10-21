Подмосковный завод стал первым в России по производительности

Завод в Московской области за два года повысил производительность труда на 30%. Благодаря этому он занял лидирующую позицию по выработке в Российской Федерации, пишут "Вести Подмосковья".

Завод в Московской области за два года повысил производительность труда на 30%. Благодаря этому он занял лидирующую позицию по выработке в Российской Федерации, пишут "Вести Подмосковья".

Лучшие в стране результаты показал Красногорский завод имени С. А. Зверева. Сотрудников предприятия удостоили премии "Производительность труда: Лидеры промышленности России – 2020". Об этом сообщили официальные представители Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В десятку лучших организаций вошло еще два предприятия из Подмосковья. На шестом месте располагается Лыткаринский завод оптического стекла, а на девятом — Загорский оптико-механический завод. Предприятия региона также активно задействованы в национальном проекте по производительности труда.