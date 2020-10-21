СКР задержал двух человек после гибели школьника от взрыва снаряда в Лобне

Правоохранители задержали директора детско-юношеского центра и педагога дополнительного образования после гибели подростка в результате подрыва боеприпаса в подмосковной Лобне, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

Правоохранители задержали директора детско-юношеского центра и педагога дополнительного образования после гибели подростка в результате подрыва боеприпаса в подмосковной Лобне, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

По факту смерти школьника от взрыва снаряда времен Великой Отечественной войны организована проверка. По предварительным данным трагедия произошла во время занятия историко-патриотического клуба "Каскад".

"Следователем следственного отдела по городу Химки ГСУ СКР по Московской области возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота оружия и халатности", — заявила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по области Ольга Врадий.

Некоторое время назад директор досугового центра Маргарита Лукина сообщала, что погибший мальчик там не учился. Правоохранители выясняют данные о причине появления школьника в учреждении, сообщает телеканал "360".