Украина закрыла въезд на три года для журналиста Корчевникова

Украина закрыла въезд на территорию страны для российского журналиста, телеведущего канала "Россия-1" Бориса Корчевникова. Это решение пограничная служба обосновала посещением Крыма россиянином.

Украина закрыла въезд на территорию страны для российского журналиста, телеведущего канала "Россия-1" Бориса Корчевникова. Это решение пограничная служба обосновала посещением Крыма россиянином.

Пресс-служба украинского ведомства отмечает, что с начала года было составлено более четырех тысяч протоколов за "нарушение порядка въезда" на неподконтрольные Киеву районы Донбасса, а также в Крым. Об этом рассказывается в материале РИА Новости.

"После появления в СМИ сообщений о незаконном посещении данным лицом временно оккупированного Россией Крыма пограничники провели дополнительную проверку и нашли подтверждение (нарушения – ред.) указанным иностранцем украинского законодательства", – сообщили украинские пограничники.

Корчевникову запретили въезд на Украину на три года. Он покинул Киев на самолете рейсом в Стамбул.

Крым вошел в состав России в 2014 году по результатам проведенного на полуострове референдума. Большинство крымчан высказались за выход из состава Украины и возвращение в состав РФ.