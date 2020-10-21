Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
17:08   21 Октября 2020
Политика

Украина закрыла въезд на три года для журналиста Корчевникова

Украина закрыла въезд на три года для журналиста Корчевникова

Украина закрыла въезд на территорию страны для российского журналиста, телеведущего канала "Россия-1" Бориса Корчевникова. Это решение пограничная служба обосновала посещением Крыма россиянином.

Пресс-служба украинского ведомства отмечает, что с начала года было составлено более четырех тысяч протоколов за "нарушение порядка въезда" на неподконтрольные Киеву районы Донбасса, а также в Крым. Об этом рассказывается в материале РИА Новости.

"После появления в СМИ сообщений о незаконном посещении данным лицом временно оккупированного Россией Крыма пограничники провели дополнительную проверку и нашли подтверждение (нарушения – ред.) указанным иностранцем украинского законодательства", – сообщили украинские пограничники.

Корчевникову запретили въезд на Украину на три года. Он покинул Киев на самолете рейсом в Стамбул.

Крым вошел в состав России в 2014 году по результатам проведенного на полуострове референдума. Большинство крымчан высказались за выход из состава Украины и возвращение в состав РФ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #украина #журналист

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров