Режиссер Михалков получил поздравления от Путина

Президент России Владимир Путин поздравил режиссера Никиту Михалкова с днем рождения. Глава РФ передал артисту теплые слова через видеозвонок.

Президент России Владимир Путин поздравил режиссера Никиту Михалкова с днем рождения. Глава РФ передал артисту теплые слова через видеозвонок.

Михалков 21 октября отмечает 75-летие. Путин отметил, что не мог не поздравить его лично. Он пожелал режиссеру здоровья и творческого долголетия.

Ранее российский глава присвоил артисту звание Героя труда, сообщает RT. Путин отметил особые заслуги Никиты Сергеевича в развитии отечественной культуры и искусства.