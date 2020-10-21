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17:07   21 Октября 2020
Политика

Режиссер Михалков получил поздравления от Путина

Режиссер Михалков получил поздравления от Путина

Президент России Владимир Путин поздравил режиссера Никиту Михалкова с днем рождения. Глава РФ передал артисту теплые слова через видеозвонок.

Михалков 21 октября отмечает 75-летие. Путин отметил, что не мог не поздравить его лично. Он пожелал режиссеру здоровья и творческого долголетия.

Ранее российский глава присвоил артисту звание Героя труда, сообщает RT. Путин отметил особые заслуги Никиты Сергеевича в развитии отечественной культуры и искусства.

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