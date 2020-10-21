Президент Туркмении показал навыки в дрифте на BMW

Глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов показал навыки вождения спортивных авто. На днях он посетил Центр автомобильного спорта МВД страны, сообщает ИА "Туркменистан сегодня".

Глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов показал навыки вождения спортивных авто. На днях он посетил Центр автомобильного спорта МВД страны, сообщает ИА "Туркменистан сегодня".

Бердымухамедов провел совещание с министром внутренних дел Мамметханом Чакыевым и главой минспорта Гулмыратом Агамурадовым. После встречи представители ведомств попросили президента опробовать спорткар BMW.

Перед тем, как сесть за руль, политик сделал несколько физических упражнений и потренировался в скандинавской ходьбе. Затем он сделал несколько сложных маневров на немецком авто, продемонстрировав свои навыки езды в дрифте.

Гурбангулы Бердымухамедов является заядлым гонщиком. Он несколько раз показывал высший класс за рулем спортивных машин.