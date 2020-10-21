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17:07   21 Октября 2020
Политика

Президент Туркмении показал навыки в дрифте на BMW

Президент Туркмении показал навыки в дрифте на BMW

Глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов показал навыки вождения спортивных авто. На днях он посетил Центр автомобильного спорта МВД страны, сообщает ИА "Туркменистан сегодня".

Бердымухамедов провел совещание с министром внутренних дел Мамметханом Чакыевым и главой минспорта Гулмыратом Агамурадовым. После встречи представители ведомств попросили президента опробовать спорткар BMW.

Перед тем, как сесть за руль, политик сделал несколько физических упражнений и потренировался в скандинавской ходьбе. Затем он сделал несколько сложных маневров на немецком авто, продемонстрировав свои навыки езды в дрифте.

Гурбангулы Бердымухамедов является заядлым гонщиком. Он несколько раз показывал высший класс за рулем спортивных машин.

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#bmw #туркмения #бердымухамедов

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