Парламент Киргизии не может назначить дату президентских выборов

Из-за отсутствия кворума между парламентерами дата президентских выборов в Киргизии пока остается неизвестной. Об этом сообщает РИА Новости.

Из-за отсутствия кворума между парламентерами дата президентских выборов в Киргизии пока остается неизвестной. Об этом сообщает РИА Новости.

Как передает корреспондент РИА Новости, пост пока занимает временно исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров.

Ранее парламент единогласно одобрил кандидатуру депутата Курманкула Зулушева, который занял пост генпрокурора страны, и отставку экс-генпрокурора Откурбека Джамшитова. Указ о его отставке подписал Жапаров.

Напомним, что 5 октября в Киргизии вспыхнули протесты, устроенные гражданами, недовольными итогом парламентских выборов, которые прошли 4 октября. Сторонники оппозиционных партий захватили здание парламента и администрации президента, после чего премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. На фоне протестов центризбирком страны аннулировал итоги выборов, назначив повторные на 20 декабря, а также снизив порог вхождения партий.