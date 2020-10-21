Дрезденский террорист оказался сторонником ИГ

Гражданин Сирии, который набросился на прохожих в Дрездене с ножом и убил одного из них, был задержан немецкими стражами правопорядка.

Гражданин Сирии, который набросился на прохожих в Дрездене с ножом и убил одного из них, был задержан немецкими стражами правопорядка.

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Дрездене исламиста родом из Сирии. Мужчина набросился на прохожих с ножом. Вследствие произошедшего один из них скончался от полученных травм.

По имеющимся данным, мужчина приехал в Германию в 2015 году, однако ему отказались предоставить убежище. Также выяснилось, что он был ранее осужден на два года по подозрению в совершении преступления, угрожающего государственной безопасности.

Правоохранители подозревали злоумышленника в том, что он вербовал новых членов запрещенной на территории Российской Федерации террористической группировки "Исламское государство".