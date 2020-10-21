"Дельфийский Омск-2020" запустят в дистанционном формате 6 ноября

Проект "Дельфийский Омск-2020" сменил привычный формат. В этом году из-за пандемии коронавируса мероприятия пройдут в режиме онлайн. Подробности рассказали в Медиагруппе "Патриот".

Проект "Дельфийский Омск-2020" сменил привычный формат. В этом году из-за пандемии коронавируса мероприятия пройдут в режиме онлайн. Подробности рассказали в Медиагруппе "Патриот".

Соревнования состоятся с 6 по 11 ноября. Проект "Дельфийский Омск-2020" был запланирован на 24–29 апреля, но его пришлось перенести из-за ситуации на фоне коронавируса. В этом году мероприятия пройдут на цифровых платформах. Участникам Дельфийских игр не придется ехать в Омскую область.

Делегации более 60 субъектов Российской Федерации заявили о готовности принять участие в онлайн-соревнованиях. Сейчас идет подготовка к мероприятиям. Информационным партнером культурного проекта "Дельфийский Омск-2020" выступает Медиагруппа "Патриот".