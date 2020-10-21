Ищенко рассказал, что стоит ожидать в Белоруссии после 25 октября

25 октября закончится срок ультиматума экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, выдвинутого в сторону Александра Лукашенко.

25 октября закончится срок ультиматума экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, выдвинутого в сторону Александра Лукашенко. Политический обозреватель Ростислав Ищенко уверен, что в этот день ничего особенного не произойдет.

Ультиматум лидера белорусской оппозиции состоит из трех пунктов: отставка президента Лукашенко, освобождение всех политзаключенных и прекращение насилия на улицах. По словам Тихановской, если эти требования не будут выполнены, то с 26 октября в республике начнется национальная забастовка на всех госпредприятиях, будут заблокированы дороги, а также произойдет обвал продаж в государственных магазинах.

По мнению обозревателя Ростислава Ищенко, Тихановской нужно демонстрировать польским кураторам, что белорусы продолжают выходить на улицы с протестами.

«Понятно, что если в августе они рассчитывали нахрапом парализовать власть и свалить ее, то сейчас они прекрасно понимают, что свалить Лукашенко даже пожогами десяти автомобилей омоновцев они не смогут», — отмечает Ищенко в комментарии информационному порталу «Украина.ру».

Для руководителей Тихановской важно, чтобы белорусское противостояние перешло в режим насилия, считает политолог. Им нужно вывести силовиков из состояния душевного равновесия. Именно поэтому в социальных сетях все чаще раздаются угрозы в адрес белорусских силовиков и их семей.

Пока белорусские власти реагируют на происходящее прогнозируемо. Например, один из руководителей из руководителей МВД заявил о готовности применить силовые меры. Однако эта прогнозируемость играет на руку польским кукловодам, подчеркивает Ищенко.

Напомним, массовые протесты и беспорядки вспыхнули в Белоруссии вечером 9 августа после того, как Центризбирком страны огласил предварительные результаты президентских выборов, заявив о победе Александра Лукашенко. Сторонники Светланы Тихановской, которая набрала на выборах чуть больше 10% голосов, не согласились с результатами.

Сама Тихановская уехала из Белоруссии в Литву, откуда сообщила о том, что создала и возглавила Координационный совет по трансферу власти.

Спустя некоторое время Сейм Литвы заявил, что не признает законности прошедших в Белоруссии выборов, однако считает Светлану Тихановскую легитимно избранным президентом РБ. В ответ белорусские власти возбудили в отношении бывшего кандидата в президенты страны уголовное дело.